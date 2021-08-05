В Сургуте автоледи нарушила дистанцию и наехала на велосипедиста Фото: ГИБДД России

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы.

Одна из аварий произошла в Сургуте на улице Аэрофлотская, там 60-летняя женщина, управляя автомобилем "Датсун", не выдержала безопасную дистанцию и наехала на велосипедиста. В результате ДТП велосипедист, 21- летний юноша, получил травмы.

Кроме того, на территории Югры сотрудниками Госавтоинспекции задержано 11 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 2 – за отказ от медицинского освидетельствования, 173 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 19 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД напоминает водителям о соблюдении ПДД и выбора безопасной скорости в зависимости от дорожных и метеорологических условий. Важно не допускать резких ускорений, торможений и перестроений. Велосипедистам тоже следует помнить и соблюдать установленные требования ПДД, быть внимательным и осторожным.