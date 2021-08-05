Югорчанка проколола шины чужого автомобиля и стала "героиней" уголовного дела Фото: Татьяна Коркина

Всего за прошедшие сутки в округе зарегистрировано 58 преступлений, по горячим следам раскрыто 38. В Ханты-Мансийске оперативники выяснили, что ранее судимый 31-летний житель города в магазине по улице Лопарева, сорвал и похитил с шеи мужчины золотую цепочку стоимостью 30 тысяч рублей.

В Кондинском районе подозреваемый выбил запорного устройства входной двери залез в дом в посёлке Междуреченский и похитил 2 тысячи 400 рублей. Возбуждено уголовное дело, преступник находится под подпиской о невыезде. Также за прошедшие сутки зарегистрирована кража велосипеда в Когалыме. Двухколесный транспорт стоимостью 7 тысяч рублей угнали из подъезда дома по улице Дружбы Народов.

А полицейские Радужного задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. У молодого человека изъят свёрток с наркотическим веществом массой 0,452 грамма. Кроме того, в Березовском районе задержали подозреваемую в умышленном уничтожении чужого имущества. Женщина в ночное время повредила четыре шины на колёсах автомобиля. Сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила 12 тысяч 510 рублей. Злоумышленница находится под подпиской о невыезде, против неё возбуждено уголовное дело.