Число заболевших коронавирусом в Югре на 5 августа 2021 года увеличилось на 189 человек Фото: Татьяна Коркина

Жители Ханты-Мансийского автономного округа продолжают болеть коронавирусом, появляются все новые случаи заражения. Только за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано и лабораторно подтверждено189 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете. За весь период пандемии зафиксировано 66 314 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 154 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 диагностирована пневмония, у 4 человек ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 187 случаях, ещё по 2 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 13 295 человек, сняты с наблюдения – 252 773 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследованы 5 762 человека, всего прошли обследование 1 982 996 югорчан.

Случаи коронавируса за день выявлены: в Сургуте – 52; Нижневартовске – 32; Ханты-Мансийске – 19; Нефтеюганске – 12; Советском районе – 11; Лангепасе – 8; Урае – 8; Нягани – 7; Сургутском районе – 7; Кондинском районе – 6; Югорске – 5; Нижневартовском районе – 5; Мегионе – 3; Радужном – 3; Пыть-Яхе – 3; Нефтеюганском районе – 2; Ханты-Мансийском районе – 2; Когалыме – 1; Покачах – 1; Белоярском районе –1; Октябрьском районе – 1.

В тяжёлом состоянии находятся 136 пациентов, 108 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки ещё 4 человека с подтвержденным диагнозом - коронавирус скончались. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 962 человек. Но есть и хорошие новости За сутки выписаны по выздоровлению 202 человека, за весь период пандемии вылечились 62 407 югорчан.