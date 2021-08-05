Жительница Нефтеюганска лишилась больше 5 миллионов во время общения с аферистами Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганскую полицию обратилась 58-летняя жительница города и рассказала, что стала жертвой мошенников.

Первый раз она попалась на уловки мошенников в октябре прошлого года. Тогда аферист представился сотрудником службы безопасности Центробанка и убедил женщину, что её деньги находятся в опасности и ей срочно нужно перевести их на «безопасную ячейку». Женщина испугалась, доверилась мошеннику, согласилась на его условия и предоставила всю секретную информацию. Так в первый раз она пополнила «резервный» счёт на 30 тысяч рублей. Но на этом злоумышленник не остановился и держал связь с доверчивой югорчанкой в течение нескольких месяцев. Каждый раз потерпевшая называла коды, приходившие ей в сообщении, что позволяло переводить деньги на «безопасную ячейку» мошенников.

За 3 месяца общения со счёта потерпевшей списалось 5 миллионов 600 тысяч рублей, из которых 2,6 миллиона рублей - личные накопления и ещё около 3 миллионов рублей – кредитные деньги.

Женщина поняла, что стала жертвой обмана ещё в декабре 2020 года, но в полицию обращаться не спешила.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», расследование продолжается.