Погода в Югре на 5 августа 2021 года: по северо-западным районам сильный дождь Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 5 августа 2021 года: температура воздуха днём +24, +29 °С, местами до +19 °С. Температура ночью +11, +16 °С. Переменная облачность. Местами небольшой дождь, днём по северо-западным районам сильный дождь. В отдельных районах гроза. Ветер от северо-западного до юго-восточного 3-8 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +24, +26 °С, ночью +11, +13 °С. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

Погода в Югре 5 августа 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На Руси любили малину - вкусную, сладкую и очень красивую ягоду, которая содержит множество полезных веществ. О химическом составе ягод в старину люди, конечно, не знали, но активно использовали её как потогонное и антисептическое средство при простудах. Малину крестьяне употребляли в самом разном виде: свежую, в варенье, в джемах, в компотах; из неё делали и вино.