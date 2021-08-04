В Нижневартовске задержали распространителя "закладок" с наркотиками Фото: скриншот с видео Пресс-службы УМВД России по г. Нижневартовску

В Нижневартовску задержали безработного ранее судимого 33-летнего местного жителя, который подозревается в распространении «закладок» с наркотиками.

Во время обыска, в присутствии двух понятых, наркополицейские нашли у молодого человека сотовый телефон и 31 свёрток с порошкообразным светлым веществом. Ещё стражи порядка обнаружили тайник с аналогичным веществом. Общая масса изъятых синтетических наркотиков составила 28,938 грамм, что считается крупным размером.

В настоящее время наркосбытчик задержан и против него возбуждено уголовное дело. Ему "светит" максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Напомним, ранее мы писали, что в Югре наркосбытчик пытался легализовать деньги, полученные от распространения синтетики.

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