Детские поликлиники Нефтеюганска стали комфортней для маленьких пациентов

Фото: департамент здравоохранения Югры

В детских поликлиниках Нефтеюганской больницы произошли серьезные изменения.

Так, в зданиях установили яркую систему навигации, открытую регистратуру и стол справок, оборудовали уголки ожидания и отдыха, удобную зону грудного кормления, заменили входные двери и закупили новую мягкую мебель.

- Изменения в рамках данных программ и проектов принесли положительные результаты. Открытый контакт между медицинскими работниками и посетителями учреждения очень важен, так как создает более доброжелательные отношения между всеми участниками лечебного процесса, - рассказала и.о. заместителя главного врача по детству Татьяна Корсунова.

Также в подразделениях установлены пузырьковые колонны и бизиборы, которые позволяют снизить у маленьких пациентов чувство тревоги, стресса и психологического дискомфорта при посещении поликлиник.