Житель Когалыма попал под суд за оскорбление религии Фото: Ольга Крыльцова

В Когалыме осудили местного жителя, обвиняемого по ч.2 ст.282 УК РФ (возбуждение вражды, а также унижение достоинства группы лиц по признаку отношения к религии).

- Было установлено,что с января по июнь 2018 года подсудимый разместил на своей странице в Instagram ряд публикаций и комментариев, содержащих призывы к насилию и уничтожению людей, исповедующих иную религию, а также оскорбления в адрес этой группы людей, - рассказали в СУ СКР по ХМАО-Югре.

Также в ведомстве отметили, что во время следствия и судебного разбирательства подсудимый признал вину под тяжестью имеющихся улик.

В итоге суд приговорил югорчанина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Приговор вступил в законную силу.