В Сургуте задержали юного угонщика автомобиля Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Сургута поступило заявление от 48-летнего жителя об угоне автомобиля. По словам мужчины, он оставил свою «Ладу Гранту» во дворе дома по ул. Ленина, а на утра машина пропала.

На место тут же выехали сотрудники правоохранительных органов. В ходе расследования они установили личность угонщика. Им оказался подросток 2006 года рождения.

- Молодой человек пояснил, что увидел припаркованный автомобиль с ключами в замке зажигания и решил прокатиться по ночному городу. Теперь несовершеннолетний состоит на профилактическом учете в полиции за совершение антиобщественного действия, - рассказали в УМВД России по ХМАО-Югре.

Сейчас сургутянин обвиняется по ч.1 ст.166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Кстати, в отношении владельца «Гранты» будет составлен административный протокол по ч.1 ст. 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств».