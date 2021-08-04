В сентябре в сургутском сквере Энергетиков появится новая скейтплощадка Фото: Администрация Сургута

В сургутском сквере Энергетиков в сентябре появится новая скейтплощадка. В парке для любителей острых ощущений установят двухуровневую рампу, радиусную разгонку, руфтоп и скамейку для скольжения. Эти конструкции позволят местным скейтерам оттачивать своё мастерство в исполнении самых смелых элементов и трюков, сообщают в администрации города.

Уже состоялся электронный аукцион, исполнитель приступит к реализации обязательств после подписания контракта – это будет примерно через десять дней.

- Цена контракта - почти 2,3 млн рублей. Проект реализуется в рамках инициативного бюджетирования «Бюджет Сургута Online» в 2021. То есть с предложением обустроить в городе новый скейтпарк выступили сами жители. Это пример вовлеченности сургутян в благоустройство города. Глава города нацелил нас на совершенствование механизмов работы с активными жителями, – рассказал директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Роман Богач.

Новую скейтплощадку в сквере установят на месте прежней, а старая вышла из строя ещё пару лет назад и её убрали из соображения безопасности. Будущая площадка будет отвечать всем необходимым требованиям, на это обращали внимание многие жители города ещё во время голосования за проект, в рамках инициативного бюджетирования.