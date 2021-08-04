Белоярские полицейские изъяли 300 литров контрафактного алкоголя Фото: ОМВД России по Белоярскому району

В Белоярском полиция проверила все торговые точки города, которые имеют лицензию на розничную реализацию алкогольной продукции. В рейдах участвовали сотрудники отделений по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, а также управление экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Белоярскому району.

Во время рейдов выявлено 5 нарушений, по трём из них составлены протоколы об административных правонарушениях, по двум возбуждены административные дела.

Ещё сотрудники ГИБДД зафиксировали случай перевозки алкоголя без акцизных марок. В дневное время наряд ДПС остановил автомобиль, за рулём которого находился 43-летний житель Белоярского. В его машине нашли 9 бутылок по 0,5 литра крепкого алкоголя и каждая оказалась без акцизных марок. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Кроме того, во время расследования уголовных дел белоярскими полицейскими в селе Полноват изъято 30 коробок алкоголя с поддельными акцизными марками. Всего из оборота вывели около 300 литров подпольного алкоголя.