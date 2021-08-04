В Кондинском районе водитель легковушки погиб, врезавшись в дерево Фото: ГИБДД России

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек получили травмы, в том числе 4 несовершеннолетних.

Одна из аварий произошла на участке дороги от Междуреченского к Мортке в Кондинском районе. Там, 36-летний водитель «ВАЗ», не справился с управлением, съехал кювет и врезался в дерево. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

Кроме того, на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 2 водителя за управлением транспортом в состоянии опьянения, 5 – за отказ от медицинского освидетельствования; 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 65 водителей наказаны за выезд на полосу встречного движения, а 42 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД Югры призывает водителей выбирать безопасную скорость движения, соблюдать необходимый интервал и дистанцию до впереди движущегося транспорта, а также избегать резких ускорений, торможений и перестроений.