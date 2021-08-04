Число заболевших коронавирусом в Югре на 4 августа 2021 года увеличилось на 190 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и за минувшие сутки зарегистрировано и лабораторно подтверждено 190 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. С марта прошлого года на территории ХМАО зафиксировано 66 125 случаев коронавируса.

По клинической картине: на момент выявления у 144 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 42 диагностирована пневмония, у 4 человек ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 187 случаях. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 13 103 жителей региона, сняты с наблюдения – 251 489 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 5 169 югорчан, всего прошли обследование 1 977 234 человек.

Случаи заболевания коронавирусом за день выявлены: в Нижневартовске – 49; Сургуте – 39; Нефтеюганске – 12; Мегионе – 10; Ханты-Мансийске – 10; Лангепасе – 10; Советском районе – 7; Радужном – 7; Нижневартовском районе – 7; Нягани – 6; Югорске – 6; Березовском районе – 6; Сургутском районе – 4; Пыть-Яхе – 4; Урае – 3; Покачах – 3; Когалыме – 2; Октябрьском районе – 2; Ханты-Мансийском районе – 2; Белоярском районе – 1.

В тяжелом состоянии по-прежнему находятся 142 пациента, 110 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки скончались 3 человека. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 958 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 199 человек, за весь период пандемии вылечились 62 205 югорчан.