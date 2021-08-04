Житель Сургута напал с ножом и молотком на сожительницу Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следователи Сургута завершили расследование уголовного дела против 30-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на убийство, сообщают в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Как сообщают в ведомстве, 20 апреля 2021 года около 7 часов утра нетрезвый обвиняемый поссорился со своей сожительницей. Конфликт возник на почве ревности и мужчина 4 раза ударил кухонным ножом в живот 38-летней сургутянке, а затем – начал бить её хозяйственным молотком по голове. Потерпевшая воспользовалась моментом, когда злоумышленник отвернулся, и выпрыгнула из окна второго этажа. Благодаря помощи медиков, которые приехали по вызову соседей, потерпевшая осталась жива.

Обвиняемый не признал вину, но несмотря на это следователями собрано достаточно доказательств и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сургуте задержали уголовника, который пырнул ножом мужчину.

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