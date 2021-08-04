В Сургуте врачи удалили подростку огромную опухоль Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В гинекологическое отделение Сургутской городской клинической больницы поступила 17-летняя пациентка с жалобами на боли в животе и значительное увеличение его размеров. Врачи диагностировали у неё крупную 20-сантиметровую опухоль яичника, заполнившую весь живот и решили срочно проводить операцию. - При таких больших объемах образования возникает риск перекрута придатков и, в дальнейшем, потери репродуктивной функции. А ещё такое объёмное образование может нарушать функцию соседних органов - пояснила заведующая отделением, врач акушер-гинеколог Алсу Галиакбирова.

По словам врача, проводившего операцию девочке провели органосберегающую операцию с сохранением репродуктивных тканей. Несмотря на крупные размеры опухоли, объем которой составил более 2 литров, её удалили и извлекли в специальном контейнере. Сейчас пациентка чувствует себя превосходно и уже готовится к выписке.

За последние три года акушеры-гинекологи Сургутской городской клинической больницы вместе с детскими хирургами выполнили больше 150 подобных операций детям от 1 месяца до 18 лет.