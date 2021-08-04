Коронавирус в Югре. Последние новости на 4 августа 2021 года: умерли 5 человек Фото: Татьяна Коркина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 4 августа 2021 года. Каждый день в Югре растёт число заболевших коронавирусом и за минувшие день оно выросло на 195 человек. Заболевшие COVID-19 зарегистрированы в 19 муниципалитетах, а больше всего случаев за день выявлено в Нижневартовске – 49 человек.

За сутки на COVID-19 обследованы 1 820 человек, из них у 153 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 38 диагностирована пневмония, у 4 человек коронавирус протекал бессимптомно. За сутки от коронавируса скончались 5 человек и вылечились 181 житель региона.

За минувшие сутки в России зарегистрировано 22 010 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 788 летальных случаев с подтверждённым ковидом и за сутки в России полностью выздоровели от COVID-19 18 963 человека.

Специалисты Роспотребнадзора, анализируя заболеваемость коронавирусом на территории Нижневартовска, пришли к выводу, что вирус продолжает мутировать. Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в городе и роста заболеваемости коронавирусом в госпитале Нижневартовска добавили койки для ковидных пациентов.