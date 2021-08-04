Погода в Югре на 4 августа 2021 года: небольшой дождь Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 4 августа 2021 года: температура воздуха днём +22, +27 °С, ночью +10, +15 °С. Переменная облачность. Ночью слабый туман. Местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +24, +26 °С, ночью +12, +14 °С. Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с и днём до 5-10 м/с.

Погода в Югре 4 августа 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В этот день на Руси было принято отправляться в лес за ягодами - черной и красной смородиной, черникой. Хозяйки занимались их заготовкой на зиму - варили варенья и компоты. Поэтому святую Марию называли Ягодницей и Сладостницей. В этот день обращали внимание на то, насколько обильно выпадет роса. Если поля поутру были сырыми, приходилось ожидать серого льна: по поверью, именно роса на Магдалину уничтожает белизну льна, да еще и останавливает его рост.