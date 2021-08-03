В госпитале Нижневартовска добавили койки для пациентов с коронавирусом Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска

Специалисты Роспотребнадзора, анализируя заболеваемость коронавирусом на территории Нижневартовска, пришли к выводу, что вирус продолжает мутировать.

- С начала пандемии, то есть с марта прошлого года, коронавирусной инфекцией переболели 7387 жителей города Нижневартовска. За прошлую неделю из заболевших 192 человек у нас было 26 случаев среди детей в возрасте до 18 лет. На фоне роста заболеваемостью коронавирусной инфекцией отмечается рост заболеваемостью ОРВИ. За прошлую неделю зафиксировано 1298 случаев, - отметил начальник ТО У Роспотребнадзор Азат Галиуллин.

Азат Галиуллин, также подчеркнул, что в Нижневартовске продолжается рост количества пациентов с внебольничными пневмониями различной степени тяжести только за прошлую неделю выявлено 530 заболевших. Статистика превышает показатели предыдущей недели. А все эти цифры свидетельствуют о том, что вирус мутирует и он научился скрываться, уходя с одной стороны в пневмонию, с другой стороны – в ОРВИ.

Учитывая эпидемиологическую обстановку, санитарные врачи настаивают на необходимости соблюдения масочного режима в местах массового скопления людей.

По словам главного врача БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница» Алексей Сатинова, в госпитале Нижневартовска увеличен коечный фонд на 40 единиц, для этого задействованы резервные помещения. И сейчас койки заняты на 69%. На сегодня там наблюдаются 296 пациентов, из них 158 человек в возрасте 60+. В реанимации находятся 30 пациентов, на ИВЛ – 25.

На сегодняшний день вакцинацию полностью завершили около 54 тысяч вартовчан.