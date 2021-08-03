Югорчанка, пытаясь спасти деньги перевела их на счета мошенников Фото: Татьяна Коркина

В дежурную часть Октябрьского района с заявлением о мошенничестве обратилась 49-летняя местная жительница. Ей позвонила сотрудница службы безопасности одного из банков и сообщила о подозрительных операциях по её карте, а также о заявке на кредит в сумме 200 тысяч рублей.

Югорчанку убедили немедленно оформить «зеркальный кредит», чтобы спасти деньги. Женщина оформила заявку и кредитные средства пришли на счёт, а дальше она через банкомат сняла всю сумму, и по 15 тысяч переводила деньги на «безопасные счета» по реквизитам, продиктованным собеседницей.

Женщина настолько поверила, что говорит с сотрудником банка и даже не заметила, что мошенница звонила потерпевшей с 29 разных абонентских номеров московской телефонной сети.

Причем, пострадавшая знала о подобной схеме мошенничества из СМИ, но всё равно "повелась" и стала очередной обманутой жертвой.