Число заболевших коронавирусом в Югре на 3 августа 2021 года увеличилось на 195 человек Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки зафиксировано и подтверждено 195 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. С марта прошлого года в региона зафиксировано 65 935 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 153 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 38 диагностирована пневмония, у 4 человек ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 190 случаях, по 5 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 13 383 человека, сняты с наблюдения – 249 588 жителей Югры. За сутки на COVID-19 обследованы 1 820 человек, всего прошли обследование 1 972 065 югорчан.

За минувший день случаи коронавируса выявлены: в Нижневартовске – 49; Сургуте – 38; Сургутском районе – 14; Нефтеюганске – 11; Ханты-Мансийске – 11; Нижневартовском районе – 11; Нягани – 9; Березовском районе – 8; Мегионе – 7; Урае – 7; Радужном – 5; Югорске – 5; Советском районе – 5; Кондинском районе – 4; Нефтеюганском районе – 3; Октябрьском районе – 3; Белоярском районе – 2; Ханты-Мансийском районе – 2 и Когалыме – 1.

Состояние 145 пациентов по-прежнему тяжелое, 102 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались 5 человек. За весь период пандемии от COVID-19 в округе умерли 955 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 181 человек, за весь период пандемии вылечились 62 006 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 22 010 новых случаев коронавируса в 85 регионах Зафиксировано 788 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 963 человека. Всего на сегодняшний день в России зафиксировано 6 334 195 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 160 925 летальных исходов, выздоровели 5 659 746 человек.