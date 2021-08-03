Подросток из Мегиона украл бензопилу из бани Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 39 преступлений. Так, в Кондинском районе подозреваемая, воспользовалась краденой картой и рассчитывалась в магазинах пгт. Междуреченский, а также оплачивала услуги такси. Против женщины возбуждено уголовное дело.

В Мегионе оперативники выяснили, что 17-летний подозреваемый залез в чужое помещение бани и похитил бензопилу. Молодой человек ранее судим и состоит на профилактическом учете. А в Пыть-Яхе произошла кража велосипеда, который оставили без присмотра в подъезде дома в 1 микрорайоне города. Проводится проверка.

Кроме того, в округе раскрыто 4 ранее зарегистрированных преступления. Полицейские Нефтеюганска выяснили, что 23-летний подозреваемый, который разомкнул створки электронных входных дверей и незаконно проник в помещение магазина. Злоумышленник похитил товары на 5 тысяч рублей. Он будет дожидаться наказание под подпиской о невыезде.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.