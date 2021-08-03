В Югре 224 тысячи детей начали получать единовременные выплаты Фото: Татьяна Коркина

Югорские школьники начали начали получать единовременные выплаты. Денежная сумма в размере 10 тысяч рублей будет перечислена на 224 тысячи детей, проживающих в Югре.

Пособие получают российские семьи с детьми от 6 до 18 лет, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября, а 18 лет - не раньше 2 июля. Помимо родителей деньги могут получить усыновители, опекуны и попечители детей. Сначала перечисление выплат было запланировано на середину месяца - 16 августа, но президент поручил начать выплаты раньше, чтобы семьи с детьми могли заранее и не спеша начать подготовку к школе.

Пособие выплачивает Пенсионный фонд. А подать заявление на пособие можно через сайт Госулуг или лично в отделении ПФР до 1 ноября. В заявлении необходимо указать ФИО, даты рождения и СНИЛС детей, номера и даты актовых записей об их рождении и реквизиты банковского счета.

Сумма перечислится на любой банковский счёт родителя или законного представителя ребёнка.