В Югорске задержали мужчину с кристаллическим, синим наркотиком Фото: ОМВД России по г. Югорску

В Югорске, по подозрению в незаконном хранении наркотиков, задержан 26-летний мужчина. Полицейские нашли у него кристаллическое вещество синего цвета массой 1,211 грамм, которая является производным наркотическим средством «A-PVP», сообщают в ОМВД России по г. Югорску.

Подозреваемый рассказал, что наркотик купил через интернет для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Мужчине грозит максимальное наказание от 3 до 10 лет лишения свободы.

В 2019 году мужчина уже был судим за аналогичное преступление и сейчас находится под подпиской о невыезде.

Ранее мы сообщали, что наркосбытчик привез в Югру наркотики в банках из под детской молочной смеси и его задержали в лесополосе.