В Ханты-Мансийске общественный транспорт отдали новому подрядчику Фото: пресс-секретарь Главы города Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске сменился подрядчик, занимающийся регулярными пассажирскими перевозками по городским маршрутам. С 1 августа им стало Муниципальное Дорожно-эксплуатационное предприятие.

Раньше перевозками занимался ОАО «Ханты-Мансийское АТП», которое не имело в своём распоряжение собственного автобусного парка для городских маршрутов, а использовало транспорт, принадлежащий муниципалитету.

Теперь весь персонал, задействованный на городских перевозках, сможет перейти в МДЭП с сохранением всех социальных гарантий и заработной платы. Только за последнюю неделю были трудоустроено 12 сотрудников.

Предприятие обеспечено необходимыми техническими ресурсами, инфраструктурой для организации бесперебойного транспортного обслуживания жителей. Автопарк будет ещё пополняться: уже поступило 10 новых автобусов, поставка ещё семи ожидается до 5 августа. Весь транспорт оснащен оборудованием для маломобильных граждан, терминалами бесконтактной оплаты. А благодаря увеличению автобусов интервал движения будет сокращаться.

- Стоимость проезда в общественном транспорте до 1 января следующего года пересматриваться не будет», - подчеркнул руководитель предприятия. Кроме того, он выступил с предложением организовать перевозку детей до 18 лет без оплаты.

- Все социальные проездные, которые были выданы в 2020-ом, действительны до конца текущего года. Они актуальны как для городских перевозок, так и для маршрута «Дачный», - подчеркнула директор МКУ «Служба социальной поддержки населения» Оксана Лунгите.

Она уверена, что смена подрядчика только улучшит качество обслуживания пассажиров-льготников.