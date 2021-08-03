В Сургуте хирург спас мужчину со сквозным ранением сердца Фото: Татьяна Коркина

В Сургутскую травмбольницу скорая помощь привезла 40-летнего мужчину со сквозным ранением сердца. Из-за обильной кровопотери у него сильно упало давление, пострадавший терял сознание и уже находился на грани жизни и смерти, сообщает Департамент здравоохранения Югры.

Через 10 минут он уже лежал в операционной и во время операции выяснилось, что у пациента травмировано не только сердце, но и левое лёгкое. Дежуривший в ту ночь хирург Дмитрий Горлов зашил раны. И как сообщают медики, технически это довольно сложная работа, требующая солидного опыта и отточенных навыков. Ведь оперировать приходится на бьющемся сердце. А это всё равно, что ремонтировать автомобильный двигатель, не выключая его. Но 33-летний врач справился с задачей.

- Ранение сердца схоже с инфарктом. И в том, и другом случаев остаётся рубец. Рубцовая ткань не сокращается, то есть функционал сердечной мышцы теряется. К тому же, сама по себе операция на грудной клетке травматичная, и болезненных ощущений после неё не избежать. Но мужчина молодой, общие показатели здоровья - в норме. Уверен, что он успешно восстановится - рассказал Дмитрий Горлов.

Врачи делают прогноз, что югорчанин скоро вернётся к обычной жизни и сохранит трудоспособность. Но какое-то время на реабилитацию ему всё-таки понадобится.