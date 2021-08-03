В Нижневартовске пьяный мужчина избил сожительницу: она впала в кому на год Фото: Татьяна Коркина

Следственный отдел Нижневартовска возбудил уголовное дело против 32-летнего местного жителя. Он подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей.

Как сообщают в следственных органах 30 июля прошлого года в квартире одного из домов по улице М. Жукова между подозреваемым и его сожительницей произошла ссора на бытовой почве. Мужчина и женщина вместе выпивали и во время конфликта он стал избивать свою возлюбленную. Женщина получила множественные удары руками в область головы, от которых потеряла сознание и впала в кому.

Следователем УМВД России по городу Нижневартовск дебоширу предъявлено обвинение по ч.1 ст. 111 УК РФ "причинение тяжкого вреда здоровью", но 30 июня этого года, не приходя в сознание, 40-летняя потерпевшая умерла в больнице.

По уголовному делу продолжается расследование.

Напомним, мы писали о случае в Мегионе, когда пьяный житель города не хотел уходить от бывшей сожительницы и ударил полицейского.