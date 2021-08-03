Партия «Новые люди» решает проблему мусорного болота в Сургуте

Сторонники партии «Новые люди» направили петицию администрации Сургута с просьбой ликвидировать мусорное болото посреди жилого квартала. Также обращение дополнили двумя вариантами дальнейшего благоустройства местности. Инициативу поддержали 3 000 жителей.

Посреди жилого квартала Сургута находится огромное болото, в которое сбрасывают мусор. Грязный водоём не только портит облик города, но и представляет опасность для жителей окрестных домов. Застоялая вода неприятно пахнет и способствует размножению комаров и других насекомых. Антисанитария может стать причиной заболеваний. Наконец, в пруд могут упасть дети и домашние животные.

Фото: Новые люди

Новые люди решили помочь жителям улиц Ивана Захарова и Иосифа Каролинского.

Представители партии организовали сбор подписей за ликвидацию болота. Также они предложили два варианта благоустройства квартала.

Фото: Новые люди

Первый вариант - болото можно превратить в городской пруд, где будут прогуливаться и отдыхать сургутяне. Потребуется вывезти мусор, скосить траву и организовать вокруг пруда парковую зону.

Второй вариант - полностью убрать водоём и засыпать территорию песком. Впоследствии освободившуюся площадь можно будет применить для развития инфраструктуры микрорайона.

- Сейчас эта огромная непросыхающая лужа – настоящая беда для местных жителей. От лица горожан мы призываем администрацию Сургута решить проблему, чтобы обеспечить людям комфортные, а главное, безопасные условия для жизни, - заявила секретарь отделения партии «Новые люди» в ХМАО-Югре Алина Киселева.

Фото: Новые люди

25 кандидатов от партии «Новые люди» будут баллотироваться в органы местного самоуправления в четырех городах региона: Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске и Пыть-Яхе. Выборы пройдут 19 сентября.

Также в единый день голосования россияне выберут депутатов Госдумы. На территории ХМАО находятся 2 одномандатных избирательных округа.

По Ханты-Мансийскому одномандатному избирательному округу № 222 за депутатское кресло от партии «Новые люди» будет бороться Сергей Ионов. Представили своих кандидатов и другие партии: Виталий Чистов пойдет на выборы от ЛДПР, Алексей Савинцев - от КПРФ, Наталья Станкина - от «Гражданской платформы», Александр Ломакин - от «Партии пенсионеров», Александр Клишин - от «Справедливой России - за правду!», Иван Меньшенин - от партии «Яблоко», Павел Завальный - от «Единой России», Максим Логачев - от «Коммунистов России».

По Нижневартовскому одномандатному избирательному округу № 223 выдвинуты 8 кандидатов. Новых людей представит Владимир Цейтлин. От ЛДПР пойдет Евгений Марков, от единороссов - Вадим Шувалов, от «Гражданской платформы» - Тимур Латипов, от КПРФ - Вячеслав Тетекин, от «Партии пенсионеров» - Сергей Запольский, от партии «Справедливая Россия - за правду!» - Михаил Сердюк, от «Коммунистов России» - Вадим Абдуррахманов.