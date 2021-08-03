На реке в Кондинском районе моторная лодка врезалась в баржу: водитель лодки утонул Фото: ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

На 112 километре реки Конда в районе сельского поселения Алтай Кондинского района столкнулись моторная лодка Казанка М и баржа, буксируемая теплоходом. В результате судоводитель маломерного судна выпал из лодки и утонул, два пассажира спаслись. Как оказалось лодка не была зарегистрирована, а мужчина, управляющий судном, не имел удостоверения на право управления. Кроме того, пассажиры на борту лодки находились без спасательных жилетов.

ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре напоминает, что при эксплуатации маломерных судов необходимо соблюдать правила их пользования на водных объектах.

Мы писали ранее, как Следователи возбудили дело по факту столкновения катера и баржи на реке в Сургуте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В 20 метрах стоит знак «Купание запрещено»: югорчанин утонул в Иртыше (подробнее)