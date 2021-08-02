Житель Нижневартовска «купил» билеты у мошенников Фото: Татьяна Коркина

В дежурную часть Нижневартовска обратился 44-летний мужчина, который перевёл около 60 тысяч рублей за несуществующие авиабилеты.

Мужчина планировал провести отпуск с семьей в Башкирии и на одном из сайтов нашёл билеты на интересующую дату, по хорошей цене. Мужчина заполнил паспортные данные, номер телефона для связи, выбрал направление, ввел данные карты и код из смс для подтверждения оплаты. Но сайт выдал ошибку и попросил повторить платёж. Ничего не заподозрив, югорчанин выполнил платежи ещё 4 раза, но билеты на электронную почту так и не пришли.

Пострадавший обратился в банк и узнал, что с его карты списались 58 тысяч 870 рублей. Оказалось, что мужчина «купил» авиабилеты на сайте-двойнике, в названии которого изменена всего 1 буква.

Возбуждено уголовное дело.