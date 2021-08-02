Югорский спортсмен стал победителем Спартакиады молодежи России по тяжелой атлетике Фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Югры

Ещё один югорский спортсмен стал медалистом в финале V летней Спартакиады молодежи России по тяжелой атлетике. Георгий Кесаев из Ханты-Мансийска стал победителем финала V летней Спартакиады молодёжи России по тяжелой атлетике и обладателем золота в весовой категории 96 килограмм.

Соревнования проходили с 26 по 31 июля в Краснодарском крае. До этого, другие два спортсмена из Ханты-Мансийска пополнили актив Югры медалями. Оганнес Вардеванян стал первым в весовой категории 55 килограмм, а Шамиль Аммаев занял 2 место в весовой категории 89 килограмм.

Всего в команде Югры на этом турнире участвовали пять спортсменов из Ханты-Мансийска и один из Лангепаса.

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