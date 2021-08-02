В Сургуте осудили афериста, который выманил 2 миллиона у пенсионеров Фото: Татьяна Коркина

Сургутский суд вынес обвинительный приговор ранее судимому жителю Красноярска. Его признали виновным по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

Как сообщают в прокуратуре округа, подсудимый в сентябре 2017 года пытался подзаработать и звонил жителям Сургута на различные городские телефонные номера. Мошенник представлялся родственником абонентов и сообщал, что попал в ДТП. В телефонных разговорах он просил своих жертв перечислить ему деньги для урегулирования конфликта.

Наивные югорчане верили и пытались помочь "родственнику". В результате ему удалось обмануть семь пенсионеров на 2 миллиона рублей.

Суд признал ранее судимого мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Также суд взыскал по искам потерпевших сумму причиненного им ущерба.