Жительница Березовского перевела на "безопасный" счёт больше полумиллиона рублей Фото: Татьяна Коркина

Жительница Березовского обратилась в полицию и сообщила, что стала жертвой мошенников, и лишилась 564 тысяч рублей.

Ей позвонил мужчина, который представился Лавровым Максимом Витальевичем, ведущим специалистом службы безопасности одного банка. По стандартной схеме аферист начал запугивать женщину тем, что на её имя мошенники оформили виртуальную карту и по частям снимают с неё деньги. Для того, чтобы заблокировать операцию, необходимо назвать номер банковской карты и код из СМС-сообщения.

После того, как югорчанка передала все данные, аферист сказал, что на неё оформлены заявки в 4 банках на разные суммы и теперь нужно оформить зеркальные кредиты. Женщина по инструкции оформила кредит на 500 тысяч рублей и перевела эти деньги на «резервный счёт» мошенников. Этого оказалось недостаточно и она оформила ещё один кредит на сумму 64 тысячи рублей. Деньги она отправила всё на тот же «резервный счёт».

Возбуждено уголовное дело.