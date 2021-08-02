Энергетики уберегли от лесных пожаров электросетевые объекты Югры

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С начала года в ХМАО-Югре произошло 266 лесных пожаров. К счастью, электросетевые объекты огнем не затронуты: все благодаря превентивным мерам работников «Россети Тюмень». В зоне риска находились 264 подстанции и более тринадцати тысяч километров линий электропередачи.

За последние три месяца спасатели фиксировали лесные пожары во всех муниципальных районах. По официальным данным местного управления МЧС природные возгорания охватили 0,03% от общей площади автономии, от огня пострадало порядка шестнадцати тысяч гектаров окружной флоры.

Однако работники энергокомпании заблаговременно провели опашку территорий подстанций, расчистили трассы линий электропередач от деревьев и кустарников, а также обработали кабельные линии огнезащитным составом. Для персонала провели специальный внеплановый инструктаж по пожарной безопасности и внеплановые противопожарные тренировки для отработки оперативных действий.

На сегодняшний день действующие лесные пожары в Ханты-Мансийском автономном округе отсутствуют. Тем не менее в округе продолжает действовать статус пожароопасного сезона, объявленный правительством автономии еще весной – 23 апреля. Из-за риска возобновления стихии энергетики в круглосуточном формате продолжают вести мониторинг термоточек в регионе. Если это понадобится, персонал компании готов принять все необходимые меры для предотвращения нештатных ситуаций. В круглосуточном режиме готовности находятся 187 бригад энергетиков.