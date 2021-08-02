Боец из Лангепаса занял 1 место на молодёжном Первенстве мира по ММА Фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Югры

Артём Шешокин из Лангепаса стал победителем Первенства мира среди молодёжи по ММА. Боец из Лангепаса занял 1 место в весовой категории 70,3 кг на молодёжном Первенстве мира по ММА в возрастной категории 16-17 лет, сообщает Центр спортивной подготовки сборных команд Югры и пресс-служба Союза ММА России. Золотую награду спортсмен получил в Софии Болгарии, где с 30 июля по 1 августа проходил турнир. Участие в мировом первенстве приняли больше 300 спортсменов из 24 стран. От России заявились самое большое количество участников — 63 человека.

Победителей определяли в трёх возрастных группах у юношей и девушек: 12-13, 14-15 и 16-17 лет. Российская сборная завоевала на этих соревнованиях 43 медали различного достоинства.

Изначально турнир планировали провести в Стамбуле, но из-за пандемии он его перенесли в болгарскую столицу, где бои прошли без зрителей.