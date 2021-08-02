Пригнал автомобиль на ремонт и получил ножом в грудь: В Советском убит мужчина Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Югре возбуждено уголовное дело против 45-летнего жителя Советского. Он подозревается в убийстве мужчины.

По информации следственных органов, 30 июля около 20 часов подозреваемый, находился в своём доме по улице Путилова, со своим знакомым, который пригнал автомобиль для ремонта. Мужчины выпивали алкогольные напитки и хозяин ударил гостя 6 раз ножом в груд. От полученных ран 46-летний мужчина скончался на месте происшествия. Подозреваемый сам позвонил в полицию и сообщил об убийстве.

Сейчас злоумышленник заключён под стражу. По уголовному делу продолжается расследование.

Напомним, ранее мы писали, как в Сургуте задержали уголовника, который пырнул ножом мужчину.

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