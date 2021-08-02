Число заболевших коронавирусом в Югре на 2 августа 2021 года увеличилось на 197 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжается пандемия коронавируса и за минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 197 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. За весь период зарегистрировано 65 740 случаев новой коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа.

По клинической картине: на момент выявления у 165 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 диагностирована пневмония, у 1 человека болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 189 случаях, по 7 контакт уточняется. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 13 545 жителей региона, сняты с наблюдения – 248 772 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 4 026 человек, всего прошли обследование 1 920 364 жителей Югры.

Случаи коронавируса за день выявлены: в Сургуте – 58; Нижневартовске – 32; Нефтеюганске – 24; Ханты-Мансийске – 15; Сургутском районе – 8; Мегионе – 8; Советском районе – 7; Нижневартовском районе – 7; Нягани – 6; Урае – 5; Лангепасе – 4; Кондинском районе – 4; Пыть-Яхе – 4; Югорске – 3; Ханты-Мансийском районе – 3; Радужном – 3; Нефтеюганском районе – 2; Октябрьском районе – 2; Когалыме – 1; Покачах – 1.

Состояние 140 пациентов тяжелое, 108 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Ха сутки зафиксировано 4 летальных исхода с подтвержденным коронавирусом. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 950 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 109 человек, за весь период пандемии вылечились 61 825 жителей региона.

За последние сутки в России подтверждено 23 508 новых случаев коронавируса в 84 регионах, зафиксировано 785 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 14 893 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 312 185 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период скончались 160 137 человек, выписаны 5 640 783 человека.