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Происшествия2 августа 2021 10:36

Югорчанин за семь тысяч купил криптовалюту и стал жертвой аферистов

В Югре зарегистрировано 22 случая мошенничества за день
Виктория Терина
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Югорчанин за семь тысяч купил криптовалюту, но оказался жертвой аферистов

Югорчанин за семь тысяч купил криптовалюту, но оказался жертвой аферистов

Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 22 случая мошенничества. Злоумышленники опустошили кошельки югорчан за сутки на 2 миллиона рублей. Больше всего пострадали жители Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Лангепаса, Урая в Кондинского, Октябрьского, Березовского и Сургутского района.

Так, 50-летний житель Кондинского района, уверенный что общается с сотрудником Центрального банка России, чтобы не лишится денег, оформи кредит и перевел деньги в «сохранную ячейку». Не подозревая подвоха, югорчанин пополнил счёт злоумышленников на 260 тысяч рублей. А в Югорске 63-летняя женщина через соцсеть под предлогом продажи лома золота подарила виртуальным аферистам 27 тысяч рублей.

На уловки аферистов попадают и молодые жители, так югорчанин из Ханты-Мансийска нашел сервис покупки криптовалюты и перевел более 7 тысяч рублей, но зачисления виртуальных денег на собственный счет так и не дождался.

В предвкушении отпусков северяне неудачно бронируют жильё и приобретают авиабилеты на непроверенных сайтах, теряя свои деньги. Только за выходные общий ущерб от этого вида обмана составил более 91 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.