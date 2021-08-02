В Югре водитель "Хендай" вылетел на обочину и сбил насмерть пешехода Фото: ГИБДД России

За неделю на территории Югры зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и - 10 получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних пассажиров.

В Советском на улице Киевская, 28-летний водитель автомобиля "Хендай", при завершении обгона, не справился с управлением и его авто занесло на обочину и он наехал на пешехода. В результате аварии 38-летняя женщина-пешеход, от полученных травм скончалась на месте происшествия, водитель тоже получил травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 35 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 14 – за отказ от медицинского освидетельствования; 8 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 26 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 83 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД напоминает водителям о безопасности на дорогах, а именно: соблюдении скоростного режима. Высокая скорость увеличивает вероятность ДТП и тяжесть его последствий.