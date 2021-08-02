Для жителей Урая ввели режим обязательной самоизоляции Фото: Татьяна Коркина

Для жителей Югорска и Советского продлён режим обязательной самоизоляции, за исключением прошедших вакцинацию от COVID-19 до 9 августа.

Кроме того, до 9 августа в Югорске и Советском приостановлена работа кинотеатров, фитнес-центров. А общепиту разрешено работать с 6:00 до 20:00 часов, при этом допускаются: круглосуточное обслуживание навынос, в том числе в придорожных организациях; круглосуточное предоставление услуг общественного питания в аэропортах, авто- и железнодорожных вокзалах, на автозаправочных станциях; круглосуточная доставка заказов.

Режим обязательной самоизоляции устанавливается и для жителей Урая с 31 июля по 15 августа, освобождаются от него только вакцинированные от COVID-19. Жителям можно покидать место жительства в случае обращения за медицинской помощью, следования к месту работы, оказания помощи близким родственникам старше 60 лет. До 15 августа в городе запрещена также как и в Югорске, и Советском работа кинотеатров, фитнес-клубов и общественного питания в ночное время.

Подробнее узнать о принятых мерах можно на Едином официальном сайте государственных органов.