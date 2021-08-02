За прошедшую неделю в Югре зарегистрировано 39 пожаров Фото: Юлия Кучеренко

За прошедшую неделю в Югре зарегистрировано 39 пожаров, спасено имущество югорчан на сумму более 24 миллионов рублей, сообщает ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

Чаще всего горели жилые дома, дачи, гаражи, бани и автомобили. Пожарные выезжали на возгорания сухой травы и мусора. Основная причина пожаров - нарушения при использовании электрооборудования и бытовых приборов, а также нарушение пожарной безопасности.

С начала пожароопасного периода на территории Югры зарегистрировано 266 природных пожаров на общей площади 15728,91 гектар. Природные пожары зарегистрированы на территории Кондинского, Урайского, Юганского, Сургутского, Советского, Самаровского, Нефтеюганского, Березовского, Октябрьского, Белоярского, Аганского, Мегионского, Няксимвольского и Нижневартовского лесничества.

На сегодня в округе нет зарегистрированных действующих природных пожаров, но спасатели призывают жителей и гостей Югры соблюдать правила пожарной безопасности. В случае пожара необходимо сообщить по телефонам 101 или 112.