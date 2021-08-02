В Нягани мужчина угнал чужой велосипед, чтобы доехать домой Фото: Юлия Кучеренко

За выходные в регионе зарегистрировано 130 преступлений. Одно из них произошло в Сургуте: подозреваемы, используя ранее утерянную банковскую карту мужчины, оплачивал товары в магазинах города. В итоге преступник потратил 4 тысячи рублей и теперь находится под подпиской о невыезде.

Полицейские Нижневартовска задержали 30-летнего мужчину, у которого нашли свёрток с комкообразным веществом тёмного цвета - гашишем массой 2,110 грамма. А ещё за выходные в Югре зарегистрированы 2 кражи из дворов. В Радужном в 4 микрорайоне украли велосипед стоимостью 8 тысяч рублей, оставленный хозяином возле подъезда. В Нефтеюганске, в 9 микрорайоне, стащили самокат стоимостью 7 тысяч.

Оперативники в Лангепасе выяснили, что в августе прошлого года ранее судимый подозреваемый ударил потерпевшего обухом топора в голову. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

В Нягани раскрыли кражу велосипеда, как оказалось, 29 июля житель города 1 угнал двухколесный транспорт от подъезда дома по улице Речной. Мужчина решил одолжить чужой велосипед, чтобы доехать до дома.

Ещё одна кража произошла в Новоаганске. Там 21-летний молодой человек украл из автомобиля: магнитолу, бортовой компьютер, деньги, канистры с моторным маслом, две шаровые передние опоры на автомобиль. Всё похищено вернули владельцу.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.