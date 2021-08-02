Погода на 2 августа в Югре: дождь с грозой Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 2 августа 2021 года: температура воздуха днём +20, +25 °С, местами до +15 °С, ночью +10, +15 °С. Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер по западной половине северо-западный, по восточной половине восточный, юго-восточный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с.

Погода в Югре 2 августа 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +21, +23 °С, +13, +15 °С. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер ночью юго-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с.

В старину на Руси в Ильин день устраивали крестные ходы и молились пророку о дожде или, наоборот, о ясной погоде — в зависимости от того, что было нужнее. Кроме того, по верованиям, дождевая вода, собранная в это время, избавляла как от сглаза, так и от глазных болезней.