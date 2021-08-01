В Сургуте демонтируют 9 самодельных рекламных щитов, найденных на окраине города. Фото: администрация Сургута

Сразу 9 самодельных рекламных щитов по ул. Саянской, Сосновой, Шушенской и Дмитрия Коротчаева выявили за две недели в Сургуте. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, все незаконные рекламные конструкции установлены прямо на деревьях. Их и ещё 6 билбордов, которые выявили ранее, снесут до конца лета.

По словам начальника отдела административного контроля контрольного управления администрации Сургута Максима Салия, незаконные рекламные конструкции нашли во время рейдов по промышленным районам и окраинам, а чуть раньше специалисты проинспектировали центральные улицы.

- В центре города демонтировали все незаконно установленные рекламные щиты. Работу в данном направлении активизировали по поручению Главы Сургута Андрея Филатова, – отметил Максим Салий.

Напомним, с апреля 2021 года в Сургуте нашли около 40 самодельных рекламных щитов, 24 из которых уже снесли. Штраф за незаконную установку рекламной конструкции – от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей.