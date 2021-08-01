В Нефтеюганске сгорела сауна, а в Советском районе - баня Фото: Татьяна Коркина

Пожар на улице Транспортной в Нефтеюганске произошел накануне, 31 июля 2021, в местной сауне. Сообщение на пульт диспетчера поступило от очевидцев в 22.28, и через пять минут первые подразделения прибыли на место ЧП. Пожарные увидели, что сауна горит полностью – открытое горение ликвидировали в 22.41. Пострадавших нет. Возгорание тушили 8 человек личного состава МЧС и 2 единицы техники.

Ещё один пожар в ночь на 1 августа произошел в бане на улице Советской в поселке Пионерский Советского района. Сообщение о пожаре поступило в 03.18 местного времени, и через четыре минуты пожарные прибыли на место. Они увидели, что горит кровля бани. Открытый огонь потушили в 03.27, пострадавших нет. Пожар тушили 8 человек личного состава МЧС и 2 единицы техники.

В обоих случаях причины возгорания устанавливают органы дознания.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что в Белоярском в жилом доме квартала «Южный» горела лестничная площадка подъезда.