Число заболевших коронавирусом в Югре на 1 августа 2021 года увеличилось на 198 человек Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Югре на 1 августа 2021 года увеличилось на 198 человек в 21-м муниципальном образовании. С пневмонией выявлено 49 человек, с симптомами ОРВИ – 148 человек, в бессимптомной форме – 1 человек. Таким образом, общее число заболевших «короной» с начала пандемии составило 65 543 человека.

Больше всего заболевших (58 человек) выявлено в Сургуте, Ханты-Мансийске (19 человек), Нижневартовске (14 человек), Советском районе и Лангепасе (по 10 человек), Нефтеюганске (11 человек). По 7 человек заразились в Кондинском и Октябрьском районе, 9 человек – в Нягани. Подробную статистику смотрите в инфографике:

Коронавирус в Югре на 1 августа 2021. Фото: Оперштаб

Выздоровели за весь период пандемии 61 716 человек.

Инфографика Оперштаба

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что в госпитале Нижневартовска занято 85% коек.