В Белоярском в жилом доме квартала «Южный» горела лестничная площадка подъезда Фото: Татьяна Коркина

Пожар в жилом доме квартала «Южный» произошел накануне, 31 июля 2021, в Белоярском ХМАО-Югры. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарной части в 17.55 местного времени, а уже через 2 минуты первые подразделения прибыли на место ЧП. Оказалось, что задымилась лестничная площадка подъезда.

Открытый огонь ликвидировали в 18.02, к счастью, пострадавших нет. Пожар тушили 6 человек личного состава МЧС и одна единица спецтехника, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре. Сейчас органы дознания устанавливают, что стало причиной пожара.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что в Ханты-Мансийске из-за горящего авто чуть не загорелся жилой дом. Машина полностью сгорела.