Погода в Югре 1 августа 2021: последний месяц лета начнется с грозы и кратковременного дождя Фото: Татьяна Коркина

В Югре сегодня, 1 августа 2021, ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, днем с грозой. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южных направлений 5 – 10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит +8…+13 С, днем +19…+24 С.

Погода в Югре на 1 августа 2021 в инфографике МЧС. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Ночь пройдет без осадков, а вот днем ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер южный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12…С, днем +20…+22 С.