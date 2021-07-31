В Ханты-Мансийске до конца года отремонтируют Площадь Славянской письменности. Фото - admhmansy.ru.

В Ханты-Мансийске до конца года отремонтируют Площадь Славянской письменности. Ранее тут в процессе производства работ были выявлены различные дефекты, контракт с подрядчиком был расторгнут.

– Когда мы приступили к демонтажу гранитных плит в чашах фонтанов, мы обнаружили, что есть серьезная коррозия металла на системе подачи воды, деформация гидроизоляции. Стало понятно, что все это необходимо полностью заменить, – рассказал представитель подрядной организации Александр Чекардин.

Для завершения ремонта был составлен дефектный акт на дополнительные виды работ, сметная документация, прошедшая государственную ценовую экспертизу. В июне текущего года объявлен аукцион, определен победитель – Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие.

Подрядчик приступит к исполнению работ после заключения муниципального контракта. Срок завершения работ по ремонту до конца текущего года, подрядчик будет нести гарантийные обязательства до 2025 года.