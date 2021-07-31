В микрорайоне ПМК в Советском появится новая воркаут площадка. Фото - myopenugra.ru.

В Советском завершается обустройство сквера в микрорайоне ПМК. Уже в этом году там появятся пешеходные зоны, освещение, детская и воркаут площадки.

– Площадка для занятий спортом в микрорайоне уже строится. В этом году подрядчик обустроит в сквере пешеходную зону, освещение, зоны для детей и воркаут-площадку. Что касается уборки свалок, к этой работе приступят в 2022 году, – отметил глава района Игорь Набатов.

Губернатора Югры Наталью Комарову не устроила перспектива того, что свалки будут беспокоить жителей еще, как минимум, полгода. Поэтому она поручила ответственным ведомствам ускорить процесс ликвидации.