Число заболевших коронавирусом в Югре на 31 июля 2021 года увеличилось на 279 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 31 июля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 205 и составило 65 345 человек.

По информации Оперативного штаба Югры, 65 345 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 31 июля. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 205 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах: Сургут – 51, Нижневартовск – 25, Ханты-Мансийск – 18, Нефтеюганск – 16, Кондинский район – 12, Советский район – 11, Нягань – 10, Урай – 10, Сургутский район – 9, Мегион – 7, Лангепас – 6, Пыть-Ях – 5, Березовский район – 5, Нижневартовский район – 5, Ханты-Мансийский район – 4, Мегион – 3, Югорск – 3, Радужный – 2, Нефтеюганский район – 2, Когалым – 1.

На момент выявления у 162 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 43 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 200 случаях, по 5 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 13 194 человека, сняты с наблюдения – 247 573. За сутки на COVID-19 обследованы 5 895 человек, всего – 1 959 281. Коэффициент распространения инфекции – 1,04. Показатель охвата тестированием населения – 309,70. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию – 70,5%.

Состояние 147 пациентов тяжелое, 107 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 939 человек. За сутки излечились 172 человека, за весь период пандемии – 61 610 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 23 807 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 792 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 19 771 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 265 873 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 158 563 летальных исхода, выздоровели 5 608 619 человек.